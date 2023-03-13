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Кременчук одержал уверенную победу над Легионом в полуфинале плей-офф
Хозяева не дали ни малейшего шанса соперникам
Фейсбук Кременчука
Победитель регулярного чемпионата "Кременчук" одержал уверенную победу над "Легионом" в первом полуфинале плей-офф - 5:1. Гости 25 минут удерживали свои ворота в неприкосновенности, но количество бросков хозяев со временем перешло в качество.
"Кременчук" – "Легион" (Калуш) – 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
Счет в серии – 1:0
"Легион" даже мог первым забивать, но после неплохих контратак счет на табло так и не изменился. Тем временем хозяева продолжали давить на соперника. Первый гол в этой игре был заброшен на 26-й минуте.
Минимальное преимущество в счете продержалось до начала третьего периода, пока Виталий Лялька не удвоил преимущество. А ряд удалений у "Легиона" только облегчил задачу хозяевам уйти в отрыв и увеличить разницу в счете.
Завтра, 14 марта, "Кременчук" и "Легион" сыграют матч №2, который начнется в 18:00.
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