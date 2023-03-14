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Кременчук - Сокол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Хоккей
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Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Украины

Кременчук - Сокол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фейсбук Кременчука

Новина українською

14 марта состоится второй поединок плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Кременчугом и Легионом.

В первом матче "Кременчуг" со счетом 5:1 победил "Легион".

Начало матча в 18:00

Кременчуг – Легион

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В статье: Кременчук Легион
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