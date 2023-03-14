Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кременчук - Сокол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Украины
Фейсбук Кременчука
14 марта состоится второй поединок плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Кременчугом и Легионом.
В первом матче "Кременчуг" со счетом 5:1 победил "Легион".
Начало матча в 18:00
Кременчуг – Легион
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера
- От гола спас Облак. ВИДЕО эффектного момента Цыганкова в матче Жирона - Атлетико
- На Днепр-1 наложили бан, Цыганков сыграл против Атлетико. Главные новости за 13 марта
- Сегодня стартует плей-офф розыгрыша Украинской хоккейной лиги
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн