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Легион с разгромным счетом уступил Кременчуку во втором матче плей-офф чепионата Украины
Похоже, что победитель в серии очевиден
14 марта состоялась вторая встреча "Кременчука" с "Легионом". В первом матче победу одержали "горожане" (5:1).
В этот раз счет в матче был открыт на 13-й минуте первого периода. Уже через минуту счет в матче стал 2:0, а затем и 3:0.
Во второй 20-минутке матча на 10-й минуте "Легион" реализовал большинство и сделал счет 3:1.
К концу периода "Кременчук" восстановил преимущество в три шайбы.
В третьей 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Пойманов отличился на десятой минуте, а затем Виталий Лялька установил окончательный счет – 6:2.
Теперь счет в серии ставит 2-0 в пользу кременчугской команды.
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