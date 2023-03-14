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Легион с разгромным счетом уступил Кременчуку во втором матче плей-офф чепионата Украины

Хоккей
(1 голосов)

Похоже, что победитель в серии очевиден

Легион с разгромным счетом уступил Кременчуку во втором матче плей-офф чепионата Украины

Новина українською

14 марта состоялась вторая встреча "Кременчука" с "Легионом". В первом матче победу одержали "горожане" (5:1).

В этот раз счет в матче был открыт на 13-й минуте первого периода. Уже через минуту счет в матче стал 2:0, а затем и 3:0.

Во второй 20-минутке матча на 10-й минуте "Легион" реализовал большинство и сделал счет 3:1.

К концу периода "Кременчук" восстановил преимущество в три шайбы.

В третьей 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Пойманов отличился на десятой минуте, а затем Виталий Лялька установил окончательный счет – 6:2.

Теперь счет в серии ставит 2-0 в пользу кременчугской команды.

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В статье: Кременчук Легион
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