Легион с разгромным счетом уступил Кременчуку во втором матче плей-офф чепионата Украины

14 марта состоялась вторая встреча "Кременчука" с "Легионом". В первом матче победу одержали "горожане" (5:1).

В этот раз счет в матче был открыт на 13-й минуте первого периода. Уже через минуту счет в матче стал 2:0, а затем и 3:0.

Во второй 20-минутке матча на 10-й минуте "Легион" реализовал большинство и сделал счет 3:1.

К концу периода "Кременчук" восстановил преимущество в три шайбы.

В третьей 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Пойманов отличился на десятой минуте, а затем Виталий Лялька установил окончательный счет – 6:2.

Теперь счет в серии ставит 2-0 в пользу кременчугской команды.