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ВИДЕО. Хоккеист Эдмонтона установил рекорд ХХІ века по количеству очков в одном сезоне НХЛ

Хоккей
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Теперь цель Коннора Макдэвида – легендарные Марио Лемье и Яромир Ягр

ВИДЕО. Хоккеист Эдмонтона установил рекорд ХХІ века по количеству очков в одном сезоне НХЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нападающий "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид обновил рекорд по количеству очков, набранных за один сезон.

В поединке против "Оттавы" Макдевид записал на свой счет ассист и гол. Последнее результативное действие стало для него 129-м в регулярном сезоне.

На данный момент у Макдевида 56 голов и 73 результативных передачи. Он возглавляет отдельные гонки лиги как по количеству заброшенных шайб, так и по количеству совершённых ассистов.

В ХХ веке такие показатели результативности не имел никто. На данный момент ориентиром Макдэвида являются Марио Лемье и Яромир Ягр, которые в сезоне 1995/96 набрали 161 и 149 очков соответственно.

До завершения регулярного чемпионата "Эдмонтон" проведет еще 14 матчей. Так что Макдэвид может превзойти и эти достижения.

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В статье: Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз
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