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Сокол добыл третью победу над Днепром и стал первым финалистом чемпионата Украины

Хоккей
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Днепр снова уступил

Сокол добыл третью победу над Днепром и стал первым финалистом чемпионата Украины

фото - УХЛ

Новина українською

В четверг, 16 марта, "Сокол" принимал "Днепр" в рамках полуфинальной серии чемпионата Украины.

"Сокол" (Киев) – "Днепр" (Херсон) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Уже на второй минуте встречи Янишевский направил шайбу под перекладину – 1:0. После столь удачного начала "Сокол" контролировал ход игры. "Днепр" обрел уверенность благодаря двум подряд удалениям хозяев и "Сокол" пропустил от Даниила Тищенко.

После перерыва "Сокол" повел 2:1 и в итоге преимущества уже не отдал. Окончательно темп херсонцев сбил забросивший Сергей Бабинец.

"Щуки" имели время чтобы отыграться. Гости на протяжении всего третьего периода давили, но так и не смогли забросить. "Сокол" обыграл "Днепр" вчистую и сыграет в финале с победителем пары "Кременчуг" – "Легион". Там после двух кременчугских матчей команда Александра Савицкого ведет 2:0.

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Днепр (Херсон)
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