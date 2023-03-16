Сокол добыл третью победу в рамках полуфинальной серии чемпионата Украины

В четверг, 16 марта, "Сокол" принимал "Днепр" в рамках полуфинальной серии чемпионата Украины.

"Сокол" (Киев) – "Днепр" (Херсон) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Уже на второй минуте встречи Янишевский направил шайбу под перекладину – 1:0. После столь удачного начала "Сокол" контролировал ход игры. "Днепр" обрел уверенность благодаря двум подряд удалениям хозяев и "Сокол" пропустил от Даниила Тищенко.

После перерыва "Сокол" повел 2:1 и в итоге преимущества уже не отдал. Окончательно темп херсонцев сбил забросивший Сергей Бабинец.

"Щуки" имели время чтобы отыграться. Гости на протяжении всего третьего периода давили, но так и не смогли забросить. "Сокол" обыграл "Днепр" вчистую и сыграет в финале с победителем пары "Кременчуг" – "Легион". Там после двух кременчугских матчей команда Александра Савицкого ведет 2:0.