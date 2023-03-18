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НХЛ. Торонто побеждает Каролину, Вашингтон уступает Сент-Луису
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Сент-Луис"
2 – 5 (0-1; 0-3; 2-1)
"Торонто" – "Каролина"
5 – 2 (3-1; 1-1; 1-0)
"Филадельфия" – "Баффало"
5 – 2 (1-0; 3-0; 1-2)
"Анахайм" – "Коламбус"
7 – 4 (2-2; 1-1; 4-1)
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