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НХЛ. Торонто побеждает Каролину, Вашингтон уступает Сент-Луису

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто побеждает Каролину, Вашингтон уступает Сент-Луису

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Сент-Луис"

2 – 5 (0-1; 0-3; 2-1)

"Торонто" – "Каролина"

5 – 2 (3-1; 1-1; 1-0)

"Филадельфия" – "Баффало"

5 – 2 (1-0; 3-0; 1-2)

"Анахайм" – "Коламбус"

7 – 4 (2-2; 1-1; 4-1)

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В статье: НХЛ
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