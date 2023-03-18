Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Колорадо невероятным сейвом принес победу своей команде. Видео
Самый высокий класс
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между собой сыграли команды "Колорадо" и "Оттава".
Поединок завершился победой первой с минимальным отрывом в счете 5-4.
За 40 секунд до конца третьего периода команда осталась в двойном меньшинстве – 2 минуты штрафа за грубую игру получил нападающий Нейтан Маккинон, а за подножку рефери удалил с поля защитника Девона Тейвза.
Таким образом последние секунды игры "Эваленч" сидели в обороне, пытаясь сдержать атаки соперника. Одна из таких завершилась мощным броском 12-го номера "Оттавы" Алекса Дебринкета. Эпизод обязан был завершиться голом, если бы не потрясающий сейв голкипера "Колорадо" Йонаса Йохансона.
Популярное сейчас
- Винница и Бузова играют вничью в зимнем Кубке ПФЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Пятая подряд ничья Александрии, Динамо против Зари. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Украинские воины из польского Перуна приземлили российский штурмовик Су-25 - ВИДЕО
- Кременчук разгромил Легион и вышел в финал плей-офф чемпионата Украины
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 10:23 Весь спорт Вот это камбек! Анахайм забросил две шайбы за 24 секунды и одержал волевую победу над Колорадо. ВИДЕО
- 09:10 Весь спорт НХЛ. Колорадо дожал Тампу в финальной серии и завоевал Кубок Стэнли
- 09:03 Весь спорт Победный гол никто не заметил. Колорадо вплотную приблизился к чемпионству в НХЛ - ВИДЕО