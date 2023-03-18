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Голкипер Колорадо невероятным сейвом принес победу своей команде. Видео

Хоккей
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Самый высокий класс

Голкипер Колорадо невероятным сейвом принес победу своей команде. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между собой сыграли команды "Колорадо" и "Оттава".

Поединок завершился победой первой с минимальным отрывом в счете 5-4.

За 40 секунд до конца третьего периода команда осталась в двойном меньшинстве – 2 минуты штрафа за грубую игру получил нападающий Нейтан Маккинон, а за подножку рефери удалил с поля защитника Девона Тейвза.

Таким образом последние секунды игры "Эваленч" сидели в обороне, пытаясь сдержать атаки соперника. Одна из таких завершилась мощным броском 12-го номера "Оттавы" Алекса Дебринкета. Эпизод обязан был завершиться голом, если бы не потрясающий сейв голкипера "Колорадо" Йонаса Йохансона.

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В статье: НХЛ Колорадо Эвеланш
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