Голкипер Колорадо невероятным сейвом принес победу своей команде. Видео

В матче очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между собой сыграли команды "Колорадо" и "Оттава".

Поединок завершился победой первой с минимальным отрывом в счете 5-4.

За 40 секунд до конца третьего периода команда осталась в двойном меньшинстве – 2 минуты штрафа за грубую игру получил нападающий Нейтан Маккинон, а за подножку рефери удалил с поля защитника Девона Тейвза.

Таким образом последние секунды игры "Эваленч" сидели в обороне, пытаясь сдержать атаки соперника. Одна из таких завершилась мощным броском 12-го номера "Оттавы" Алекса Дебринкета. Эпизод обязан был завершиться голом, если бы не потрясающий сейв голкипера "Колорадо" Йонаса Йохансона.