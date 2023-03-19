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НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Филадельфию, Оттава в серии буллитов проигрывает Торонто

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Филадельфию, Оттава в серии буллитов проигрывает Торонто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Колорадо"

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

"Нэшвилл" – "Виннипег"

2:3 после ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

"Миннесота" – "Бостон"

2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

"Сиэтл" – "Эдмонтон"

4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

"Филадельфия" – "Каролина"

4:5 после ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

"Флорида" – "Нью-Джерси"

4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

"Оттава" – "Торонто"

4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам – 0:1)

"Тампа-Бэй" – "Монреаль"

5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

"Рейнджерс" – "Питтсбург"

6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

"Лос-Анджелес" – "Ванкувер"

2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам – 0:1)

"Калгари" - "Даллас"

5:6 после OТ (1:3, 3:1, 1:1, 0:1)

"Аризона" – "Чикаго"

4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

"Сан-Хосе" – "Айлендерс"

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

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