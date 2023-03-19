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НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Филадельфию, Оттава в серии буллитов проигрывает Торонто
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Колорадо"
1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
"Нэшвилл" – "Виннипег"
2:3 после ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
"Миннесота" – "Бостон"
2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
"Сиэтл" – "Эдмонтон"
4:6 (1:2, 2:2, 1:2)
"Филадельфия" – "Каролина"
4:5 после ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
"Флорида" – "Нью-Джерси"
4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
"Оттава" – "Торонто"
4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам – 0:1)
"Тампа-Бэй" – "Монреаль"
5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
"Рейнджерс" – "Питтсбург"
6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
"Лос-Анджелес" – "Ванкувер"
2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам – 0:1)
"Калгари" - "Даллас"
5:6 после OТ (1:3, 3:1, 1:1, 0:1)
"Аризона" – "Чикаго"
4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
"Сан-Хосе" – "Айлендерс"
1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
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