  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Каролина на последней секунде матча спаслась от поражения. Видео
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каролина на последней секунде матча спаслась от поражения. Видео

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Фантастическое спасение

Каролина на последней секунде матча спаслась от поражения. Видео

NHL

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.

Результаты матчей

В одном из матчей "Каролина" приехала в гости к "Филадельфии". До последних секунд матча хозяева вели в счете 4-3. Однако за 7 секунд до завершения они оказались в меньшинстве – нападающий Скотт Лоттон получил 2 минуты штрафа за подножку. Казалось, что продержаться остается немного, поэтому победе ничего не угрожает. Однако в последней атаке основного времени за 0,3 секунды Мартин Нечас точным броском сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительное время Себастьян Ахо после удачной атаки принес победу "Каролине".

Видео момента:

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Каролина в овертайме дожимает Филадельфию, Оттава в серии буллитов проигрывает Торонто
yellow-arrow
Голкипер Колорадо невероятным сейвом принес победу своей команде. Видео
yellow-arrow
НХЛ. Торонто побеждает Каролину, Вашингтон уступает Сент-Луису
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Каролина Харрикейнз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде