Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каролина на последней секунде матча спаслась от поражения. Видео
Фантастическое спасение
NHL
В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.
В одном из матчей "Каролина" приехала в гости к "Филадельфии". До последних секунд матча хозяева вели в счете 4-3. Однако за 7 секунд до завершения они оказались в меньшинстве – нападающий Скотт Лоттон получил 2 минуты штрафа за подножку. Казалось, что продержаться остается немного, поэтому победе ничего не угрожает. Однако в последней атаке основного времени за 0,3 секунды Мартин Нечас точным броском сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительное время Себастьян Ахо после удачной атаки принес победу "Каролине".
Видео момента:
Популярное сейчас
- Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023
- Динамо проиграло Заре, Цыганков зажег, у Златана рекорд. Главные новости за 18 марта
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз Эль Класико на 19.03.2023
- Сокол - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО