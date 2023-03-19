Три десятых секунды. Каролина вырвала ничью перед сиреной и выиграла в овертайме. Видео

В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.

Результаты матчей

В одном из матчей "Каролина" приехала в гости к "Филадельфии". До последних секунд матча хозяева вели в счете 4-3. Однако за 7 секунд до завершения они оказались в меньшинстве – нападающий Скотт Лоттон получил 2 минуты штрафа за подножку. Казалось, что продержаться остается немного, поэтому победе ничего не угрожает. Однако в последней атаке основного времени за 0,3 секунды Мартин Нечас точным броском сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительное время Себастьян Ахо после удачной атаки принес победу "Каролине".