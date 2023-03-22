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IIHF продлила отстранение России и Беларуси от международных турниров

Хоккей
(1 голосов)

Умное решение

IIHF продлила отстранение России и Беларуси от международных турниров

IIHF

Новина українською

В среду, 22 марта Международная федерация хоккея рассмотрела текущие риски безопасности, связанные с включением национальных и клубных команд России и Беларуси в соревнования IIHF.

На основании детальной оценки рисков, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024, сообщает официальный сайт федерации.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах.

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В статье: iihf
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