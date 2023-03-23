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Кременчук в первом финальном матче плей-офф чемпионата Украины обыграл Сокол

Хоккей
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Интрига сохранялась до последних минут

Кременчук в первом финальном матче плей-офф чемпионата Украины обыграл Сокол

Фейсбук Кременчука

Новина українською

В финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею "Кременчук" принимал "Сокол". Матчи продлятся до трех побед.

Стартовую победу одержал "Кременчук". Матч прошел на равных и именно в дополнительное время наступила развязка в поединке на 63-й минуте, когда отличился теннисным приемом с лета Богдан Середницкий – 5:4.

Следующий матч между "Кременчуком" и "Соколом" состоится завтра, 24 марта. Встреча на арене "Айсберг" начнется в 18:00.

Чемпионат Украины по хоккею. Финал

Кременчук - Сокол 5:4 (в овертайме) (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

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В статье: ХК Сокол (Киев) Кременчук
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