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Кременчук - Сокол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Хоккей
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Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Украины

Кременчук - Сокол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Новина українською

24 марта состоится второй матч финала чемпионата Украины по хоккею, где Кременчуг сыграет с киевским Соколом.

Напомним, что в первом матче финала чемпионата Украины Кременчуг в овертайме одолел Сокол – 5:4.

24 марта. Начало в 18:00

Кременчуг - Сокол

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В статье: Кременчук
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