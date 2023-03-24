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Кременчук - Сокол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Украины
24 марта состоится второй матч финала чемпионата Украины по хоккею, где Кременчуг сыграет с киевским Соколом.
Напомним, что в первом матче финала чемпионата Украины Кременчуг в овертайме одолел Сокол – 5:4.
24 марта. Начало в 18:00
Кременчуг - Сокол
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