Сокол с минимальным счетом обыграл Кременчук и сравнял счет в финальной серии

24 марта состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею в котором "Кременчуг" принимал "Сокол".

Напомним, что в первой игре победу в овертайме одержали именно кременчужане 5:4.

Что касается сегодняшнего матча, то он большим количеством шайб болельщиков не порадовал. Единственный гол оформил Алексей Янишевский, что позволило "Соколу" сравнять счет в серии.

Следует отметить, что уже 27 марта состоится третий матч финального противостояния, который будет продолжаться до трех побед.

Чемпионат Украины по хоккею.

Кременчуг - Сокол 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии 1:1