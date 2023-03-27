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Сокол обыграл Кременчук и повел в финальной серии плей-офф чемпионата Украины
Интрига жива
Фото: ФХУ
"Сокол" выиграл первый домашний матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины. Благодаря этой победе он повел в серии 2:1.
27 марта. Киев. Дворец спорта.
"Сокол" – "Кременчуг" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Счет в серии – 2:1
Матч начался с шайбы "Сокола", которую игроки забросили уже на третьей минуте благодаря удачной контратаке.
Хозяева владели преимуществом и имели еще минимум два случая, чтобы увеличить его, но вскоре киевляне получили гол в свои ворота.
Возобновить свое преимущество "Сокол" мог на старте второго периода. И все же контроль над игрой взяли гости и, когда четвертый хоккеист едва появился на льду, Виталий Лялька вывел "Кременчуг" вперед.
Решающим и переломным во встрече стал старт заключительного периода. За первые полторы минуты киевляне провели две шайбы и перевернули игру, а впоследствии забросили еще одну.
Как выяснилось, эта шайба оказалась в матче победной.
Напомним, что четвертая игра серии состоится завтра, 28 марта, в 18.00.
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