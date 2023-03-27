  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол обыграл Кременчук и повел в финальной серии плей-офф чемпионата Украины
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол обыграл Кременчук и повел в финальной серии плей-офф чемпионата Украины

Хоккей
(1 голосов)

Интрига жива

Сокол обыграл Кременчук и повел в финальной серии плей-офф чемпионата Украины

Фото: ФХУ

Новина українською

"Сокол" выиграл первый домашний матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины. Благодаря этой победе он повел в серии 2:1.

27 марта. Киев. Дворец спорта.

"Сокол" – "Кременчуг" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Счет в серии – 2:1

Матч начался с шайбы "Сокола", которую игроки забросили уже на третьей минуте благодаря удачной контратаке.

Хозяева владели преимуществом и имели еще минимум два случая, чтобы увеличить его, но вскоре киевляне получили гол в свои ворота.

Возобновить свое преимущество "Сокол" мог на старте второго периода. И все же контроль над игрой взяли гости и, когда четвертый хоккеист едва появился на льду, Виталий Лялька вывел "Кременчуг" вперед.

Решающим и переломным во встрече стал старт заключительного периода. За первые полторы минуты киевляне провели две шайбы и перевернули игру, а впоследствии забросили еще одну.

Как выяснилось, эта шайба оказалась в матче победной.

Напомним, что четвертая игра серии состоится завтра, 28 марта, в 18.00.

По теме
yellow-arrow
Сокол - Кременчук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
НХЛ. Бостон минимально обыграл Тампу, поражения Флориды и Чикаго
yellow-arrow
НХЛ. Баффало побеждает Нью-Джерси, Айлендерс в овертайме уступают Коламбус
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Сокол (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде