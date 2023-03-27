Сокол обыграл Кременчук и повел в финальной серии плей-офф чемпионата Украины

"Сокол" выиграл первый домашний матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины. Благодаря этой победе он повел в серии 2:1.

27 марта. Киев. Дворец спорта.

"Сокол" – "Кременчуг" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Счет в серии – 2:1

Матч начался с шайбы "Сокола", которую игроки забросили уже на третьей минуте благодаря удачной контратаке.

Хозяева владели преимуществом и имели еще минимум два случая, чтобы увеличить его, но вскоре киевляне получили гол в свои ворота.

Возобновить свое преимущество "Сокол" мог на старте второго периода. И все же контроль над игрой взяли гости и, когда четвертый хоккеист едва появился на льду, Виталий Лялька вывел "Кременчуг" вперед.

Решающим и переломным во встрече стал старт заключительного периода. За первые полторы минуты киевляне провели две шайбы и перевернули игру, а впоследствии забросили еще одну.

Как выяснилось, эта шайба оказалась в матче победной.

Напомним, что четвертая игра серии состоится завтра, 28 марта, в 18.00.