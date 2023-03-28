Коннор Макдевид стал первым игроком в НХЛ за последние 27 лет, которому подчинилась отметка в 140 очков в регулярном чемпионате.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс" принимала "Эдмонтон Ойлерз".

В составе гостей результативной передачей отметился капитан команды Коннор Макдэвид, впервые в карьере достигший рубежа в 140 очков в регулярке НХЛ. В этом сезоне на счету канадского форварда стало 140 (60+80) очков в 74 матчах чемпионата.

26-летний форвард стал первым игроком НХЛ за последние 27 лет, набравшим 140 очков в регулярке.