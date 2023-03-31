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Бостон стал обладателем Президентского кубка НХЛ. Видео

Хоккей
(1 голосов)

В четвертый раз в истории

Бостон стал обладателем Президентского кубка НХЛ. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бостон Брюинс" досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и выиграл Кубок Президента, который вручается команде, по итогам регулярки набравшей наибольшее количество очков.

Этой ночью "Бостон" в овертайме победил "Коламбус" (2:1) и стал недостижимым для конкурентов. Ближе всего к "Брюинс" сейчас подобрались "Каролина" и "Нью-Джерси", которые отстают соответственно на 18 и 19 очков.

Для "Бостона" это уже четвёртый Кубок Президента США в истории. Ранее команда поднимала его над головой в 2020, 2014 и 1990 годах. Впрочем, это ни разу не помогало выигрывать Кубок Стэнли. За последние пятьдесят лет команда только однажды становилась победителем НХЛ: в сезоне-2018/19.

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз
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