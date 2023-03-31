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ВИДЕО. Американец украинского происхождения Мэттью Ткачук во второй раз в карьере набрал 100 очков за сезон НХЛ
Оформил хет-трик против "Монреаля"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карьера 25-летнего американского хоккеиста украинского происхождения Мэттью Ткачука набирает обороты. Прошлый сезон в составе "Калгари" стал для него первым, когда игрок набрал 100 очков за один сезон НХЛ. В межсезонье он перебрался во "Флориду", где повторно добрался до сотни.
Знаменательное событие произошло этой ночью в поединке против "Монреаля", в ворота которого Ткачук оформил хет-трик. Во втором периоде Мэттью забросил две шайбы и позволил своей команде выйти вперед 3:1. А в заключительной 20-минутке хоккеист стал автором последней шайбы и установил окончательный счет в матче 5:2.
Отметим, что "Флорида" занимает третье место в Атлантическом дивизионе и продолжает отчаянную борьбу за плей-офф НХЛ.
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