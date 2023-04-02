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НХЛ. Флорида разгромила Коламбус, поражения Филадельфии и Оттавы

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида разгромила Коламбус, поражения Филадельфии и Оттавы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Нэшвилл" – "Сент-Луис"

6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

"Питтсбург" - "Бостон"

3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

"Коламбус" - "Флорида"

0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

"Монреаль" - "Каролина"

0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

"Оттава" - "Торонто"

0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

"Филадельфия" - "Баффало"

3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

"Тампа-Бэй" - "Айлендерс"

5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

"Чикаго" - "Нью-Джерси"

3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

"Колорадо" - "Даллас"

5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

"Сиэтл" - "Лос-Анджелес"

1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

"Вегас" - "Миннесота"

4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

"Аризона" - "Сан-Хосе"

2:7 (1:3, 0:1, 1:3)

"Эдмонтон" - "Анахайм"

6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

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