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НХЛ. Флорида разгромила Коламбус, поражения Филадельфии и Оттавы
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Нэшвилл" – "Сент-Луис"
6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
"Питтсбург" - "Бостон"
3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
"Коламбус" - "Флорида"
0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
"Монреаль" - "Каролина"
0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
"Оттава" - "Торонто"
0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
"Филадельфия" - "Баффало"
3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
"Тампа-Бэй" - "Айлендерс"
5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
"Чикаго" - "Нью-Джерси"
3:6 (0:0, 2:3, 1:3)
"Колорадо" - "Даллас"
5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
"Сиэтл" - "Лос-Анджелес"
1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
"Вегас" - "Миннесота"
4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
"Аризона" - "Сан-Хосе"
2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
"Эдмонтон" - "Анахайм"
6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
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