Миннесота и Даллас пробились в плей-офф НХЛ

В Далласе (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой "Даллас Старз" принимал "Нэшвилл Предаторз". Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1.

В параллельной встрече в Сент-Поле "Миннесота Уайлд" играла с "Вегас Голден Найтс". Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

Таким образом, "Миннесота" и "Даллас" обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

В следующем туре "Миннесота" в гостях сыграет с "Питтсбургом", а "Даллас" примет "Филадельфию".