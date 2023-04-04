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Миннесота и Даллас пробились в плей-офф НХЛ

Хоккей
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Обе команды одержали победы

Миннесота и Даллас пробились в плей-офф НХЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Далласе (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой "Даллас Старз" принимал "Нэшвилл Предаторз". Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1.

В параллельной встрече в Сент-Поле "Миннесота Уайлд" играла с "Вегас Голден Найтс". Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

Таким образом, "Миннесота" и "Даллас" обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

В следующем туре "Миннесота" в гостях сыграет с "Питтсбургом", а "Даллас" примет "Филадельфию".

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В статье: Миннесота Тимбервулвз Даллас Старс
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