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НХЛ. Аризона в овертайме побеждает Анахайм, Тампа-Бэй проигрывает Оттаве
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" - "Каролина"
4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
"Детройт" – "Питтсбург"
1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
"Даллас" - "Вегас"
2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам – 1:0)
"Сан-Хосе" - "Эдмонтон"
1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
"Аризона" - "Анахайм"
5:4 после ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)
"Виннипег" – "Нэшвилл"
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
"Коламбус" - "Рейнджерс"
0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
"Оттава" - "Тампa-Бей"
7:4 (2:1, 2:2, 3:1)
"Торонто" – "Монреаль"
7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
"Вашингтон" - "Флорида"
2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
"Айлендерс" - "Филадельфия"
4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
"Миннесота" - "Сент-Луис"
5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
"Бостон" - "Нью-Джерси"
2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
"Сиэтл" - "Чикаго"
7:3 (3:1, 2:2, 2:0)
"Ванкувер" - "Калгари"
3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, по буллитам – 1:0)
"Лос-Анджелес" - "Колорадо"
3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
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