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НХЛ. Аризона в овертайме побеждает Анахайм, Тампа-Бэй проигрывает Оттаве

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Аризона в овертайме побеждает Анахайм, Тампа-Бэй проигрывает Оттаве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" - "Каролина"

4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

"Детройт" – "Питтсбург"

1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

"Даллас" - "Вегас"

2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам – 1:0)

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон"

1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

"Аризона" - "Анахайм"

5:4 после ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

"Виннипег" – "Нэшвилл"

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

"Коламбус" - "Рейнджерс"

0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

"Оттава" - "Тампa-Бей"

7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

"Торонто" – "Монреаль"

7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

"Вашингтон" - "Флорида"

2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

"Айлендерс" - "Филадельфия"

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

"Миннесота" - "Сент-Луис"

5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

"Бостон" - "Нью-Джерси"

2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

"Сиэтл" - "Чикаго"

7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

"Ванкувер" - "Калгари"

3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, по буллитам – 1:0)

"Лос-Анджелес" - "Колорадо"

3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

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