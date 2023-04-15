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НХЛ. Нэшвилл минимально проигрывает Колорадо, Баффало уверенно победили Коламбус

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл минимально проигрывает Колорадо, Баффало уверенно победили Коламбус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 апреля состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Баффало"

2 – 5 (1-0; 1-3; 0-2)

"Нэшвилл" – "Колорадо"

3 – 4 (1-3; 2-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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