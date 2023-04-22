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Кубок Стэнли. Лос-Анджелес в овертайме дожимает Эдмонтон, Айлендерс разгромили Каролину

Хоккей
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Результаты матчей плей-офф

Кубок Стэнли. Лос-Анджелес в овертайме дожимает Эдмонтон, Айлендерс разгромили Каролину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи третьего круга розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" – "Каролина"

5 – 1 (0-0; 1-1; 4-0)

Счет в серии: 1-2

"Флорида" – "Бостон"

2 – 4 (0-1; 0-1; 2-2)

Счет в серии: 2-1

"Миннесота" – "Даллас"

5 – 1 (1-0; 2-1; 2-0)

Счет в серии: 2-1

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"

3 – 2 после ОТ (1-0; 1-2; 0-0; 1-0)

Счет в серии: 2-1

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В статье: Кубок Стэнли
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