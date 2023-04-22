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Кубок Стэнли. Лос-Анджелес в овертайме дожимает Эдмонтон, Айлендерс разгромили Каролину
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи третьего круга розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" – "Каролина"
5 – 1 (0-0; 1-1; 4-0)
Счет в серии: 1-2
"Флорида" – "Бостон"
2 – 4 (0-1; 0-1; 2-2)
Счет в серии: 2-1
"Миннесота" – "Даллас"
5 – 1 (1-0; 2-1; 2-0)
Счет в серии: 2-1
"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"
3 – 2 после ОТ (1-0; 1-2; 0-0; 1-0)
Счет в серии: 2-1
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