  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кубок Стэнли. Вегас в серии буллитов побеждает Виннипег, Сиэтл проигрывает Колорадо
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Стэнли. Вегас в серии буллитов побеждает Виннипег, Сиэтл проигрывает Колорадо

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Результаты матчей плей-офф

Кубок Стэнли. Вегас в серии буллитов побеждает Виннипег, Сиэтл проигрывает Колорадо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Вегас"

4:5 (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, по буллитам – 0:1)

Счет в серии: 1-2

"Тампа-Бей" - "Торонто"

3:4 после ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Счет в серии: 1-2

"Рейнджерс" - "Нью-Джерси"

1:2 после ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Счет в серии: 2-1

"Сиэтл" – "Колорадо"

4:6 (1:2, 2:1, 1:3)

Счет в серии: 1-2

По теме
yellow-arrow
Расписание матчей сборной Украины по хоккею на чемпионате мира 2023
yellow-arrow
Кубок Стэнли. Лос-Анджелес в овертайме дожимает Эдмонтон, Айлендерс разгромили Каролину
yellow-arrow
Сборная Украины разгромила Литву в товарищеском матче
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде