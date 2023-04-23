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Кубок Стэнли. Вегас в серии буллитов побеждает Виннипег, Сиэтл проигрывает Колорадо
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 22 на 23 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" – "Вегас"
4:5 (1:2, 0:2, 3:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
Счет в серии: 1-2
"Тампа-Бей" - "Торонто"
3:4 после ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)
Счет в серии: 1-2
"Рейнджерс" - "Нью-Джерси"
1:2 после ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Счет в серии: 2-1
"Сиэтл" – "Колорадо"
4:6 (1:2, 2:1, 1:3)
Счет в серии: 1-2
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