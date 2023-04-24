Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины уступила во втором матче юношеского чемпионата мира по хоккею
Наша команда не смогла продолжить победную серию
Фото: ФХУ
Юношеская сборная Украины проиграла во втором поединке чемпионата мира в дивизионе 1А. Подопечные Александра Бобкина не смогли обыграть сборную Дании.
24 апреля. Анже (Франция).
Дания U18 – Украина U18 – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – Пуздрановский (Бондарев), 05:31. 1:1 – Линде, 05:50. 2:1 – Шиолдан (Мельгорд, М. Андерсен, – больш.), 11:39. 3:1 - М. Андерсен (Мельгорд), 30:42. 4:1 - Мельгорд (М. Андерсен), 37:59. 5:1 – Мельгорд (Гроссманн), 59:33
Старт встречи оказался ровным. Повела украинская сборная в счете после того, как Андрей Пуздрановский подобрал отскок от борта поразившего полупустые ворота.
Впоследствии Альберт Шиолдан попал под крестовину ворот Левшина броском из левого круга для вбрасывания через 19 секунд после гола Пуздрановского. Затем датчане реализовали большинство и на перерыв команды ушли при счете 2:1.
Вторая треть игры прошла при огромном преимуществе датчан, забросивших еще две шайбы в ворота Левшина.
На заключительный отрезок игры украинцы выпустили второго голкипера, пропустившего одну шайбу на заключительных секундах встречи.
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 - Рух 3:2. Выстраданное счастье, или Не триумфальное возвращение Валефа
- Львов назначил нового руководителя селекционной службы
- Россияне заявили, что Украина атаковала Севастополь надводными дронами
- Украина - Сербия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
Новости по теме
- 15:10 Украинские Максимов: Какой смысл говорить о работе в Динамо или сборной? Там есть люди, которые платят деньги и приглашают тренеров
- 23:40 Украинские Костюк: Готовность возглавить первую команду Динамо? Я к этому двигаюсь
- 22:06 Украинские Игроки сборной U-19 собрали деньги на четыре 3d-принтера для "Птахів Мадяра"