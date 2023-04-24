Сборная Украины уступила во втором матче юношеского чемпионата мира по хоккею

Юношеская сборная Украины проиграла во втором поединке чемпионата мира в дивизионе 1А. Подопечные Александра Бобкина не смогли обыграть сборную Дании.

24 апреля. Анже (Франция).

Дания U18 – Украина U18 – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Пуздрановский (Бондарев), 05:31. 1:1 – Линде, 05:50. 2:1 – Шиолдан (Мельгорд, М. Андерсен, – больш.), 11:39. 3:1 - М. Андерсен (Мельгорд), 30:42. 4:1 - Мельгорд (М. Андерсен), 37:59. 5:1 – Мельгорд (Гроссманн), 59:33

Старт встречи оказался ровным. Повела украинская сборная в счете после того, как Андрей Пуздрановский подобрал отскок от борта поразившего полупустые ворота.

Впоследствии Альберт Шиолдан попал под крестовину ворот Левшина броском из левого круга для вбрасывания через 19 секунд после гола Пуздрановского. Затем датчане реализовали большинство и на перерыв команды ушли при счете 2:1.

Вторая треть игры прошла при огромном преимуществе датчан, забросивших еще две шайбы в ворота Левшина.

На заключительный отрезок игры украинцы выпустили второго голкипера, пропустившего одну шайбу на заключительных секундах встречи.