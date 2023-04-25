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Тренерский штаб юношеской сборной Украины дозаявил двух игроков на ЧМ
Они заменят Косарева и Симчука
Фото: ФХУ
Тренерский штаб юношеской сборной Украины дозаявил на три заключительных тура чемпионата мира в дивизионе 1А еще двух хоккеистов – защитника киевского "Сокола" Никиту Полоницкого и нападающего Даниила Березу, который тоже является воспитанником "Сокола", а предыдущий сезон провел в канадской Pacific Juni.
Тренерский штаб решил сделать такой ход, так как защитник Николай Косарев и нападающий Гавриил Симчук, которые прошли все собрания и сейчас находятся в Анже, не успели вылечиться.
Никита Полоницкий тоже отработал с командой все сборы и после оглашения неполной заявки остался в Анже в статусе резервиста.
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