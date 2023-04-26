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ЮЧМ. Сборная Украины U18 в серии буллитов переиграла Венгрию
Победа далась тяжело
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Юношеская сборная Украины выиграла второй матч на чемпионате мира в дивизионе 1А, который проходит во французском Анже. В сверхнапряженном поединке наши хоккеисты обыграли в серии буллитов венгров.
26 апреля. Анже (Франция). Icepark
Украина U18 – Венгрия U18 – 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – Немеш (Прокай, Равас, – более.), 17:39. 1:1 – Иващенко (больш), 22:11. 1:2 – Гараньи (Бодзай), 22:58. 2:2 - Гапоненко (Евтехов, Куприянов, - подв. больш.), 46:10. 3:2 – Куприянов (победный буллит).
С первых минут на льду доминировала украинская команда, задавшая высокий темп ведения игры с большим количеством силовых единоборств. Со второй половины первого периода игра постепенно выровнялась. Когда соперники дважды подряд получили возможность сыграть в большинстве, инициатива вообще перешла в сборную Венгрии и шайба влетела в ворота Александра Левшина.
Отыгрались украинцы тоже в большинстве. Но впоследствии шайба снова оказалась в воротах Левшина.
Старт заключительного периода оказался не слишком удачным для нашей команды, но впоследствии в формате 5х3 Михаил Гапоненко сравнял счет.
В овертайме немного ближе к победе были украинцы, но в итоге судьба встречи решилась в серии буллитов, где сильнее была наша команда.
Завтра, 27 апреля, сборная Украины проведет четвёртый матч на чемпионате мира. Со сборной Казахстана
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