ЮЧМ. Сборная Украины U18 в серии буллитов переиграла Венгрию

Юношеская сборная Украины выиграла второй матч на чемпионате мира в дивизионе 1А, который проходит во французском Анже. В сверхнапряженном поединке наши хоккеисты обыграли в серии буллитов венгров.

26 апреля. Анже (Франция). Icepark

Украина U18 – Венгрия U18 – 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Немеш (Прокай, Равас, – более.), 17:39. 1:1 – Иващенко (больш), 22:11. 1:2 – Гараньи (Бодзай), 22:58. 2:2 - Гапоненко (Евтехов, Куприянов, - подв. больш.), 46:10. 3:2 – Куприянов (победный буллит).

С первых минут на льду доминировала украинская команда, задавшая высокий темп ведения игры с большим количеством силовых единоборств. Со второй половины первого периода игра постепенно выровнялась. Когда соперники дважды подряд получили возможность сыграть в большинстве, инициатива вообще перешла в сборную Венгрии и шайба влетела в ворота Александра Левшина.

Отыгрались украинцы тоже в большинстве. Но впоследствии шайба снова оказалась в воротах Левшина.

Старт заключительного периода оказался не слишком удачным для нашей команды, но впоследствии в формате 5х3 Михаил Гапоненко сравнял счет.

В овертайме немного ближе к победе были украинцы, но в итоге судьба встречи решилась в серии буллитов, где сильнее была наша команда.

Завтра, 27 апреля, сборная Украины проведет четвёртый матч на чемпионате мира. Со сборной Казахстана