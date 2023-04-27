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ЧМ-2023. Сборная Украины U18 с разгромным счетом уступила Казахстану

Хоккей
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Украинцы так и не сумели открыть счёт

ЧМ-2023. Сборная Украины U18 с разгромным счетом уступила Казахстану

Фото: Оперативна Україна інфо

Новина українською

Сборная Украины по хоккею U-18 провела матч чемпионата мира в Дивизионе 1A, в котором уступила сборной Казахстана. Наилучшие возможности размочить счет наши хоккеисты имели при счете 0:4, причем играя в меньшинстве.

29 апреля чемпионат мира в дивизионе 1А завершается. Заключительный матч наша сборная сыграет против японцев.

Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион 1A

Казахстан U-18 - Украина U-18 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
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