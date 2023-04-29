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Кубок Стэнли. Даллас и Каролина проходят дальше, Флорида и Колорадо сравнивают счет

Хоккей
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Результаты матчей плей-офф

Кубок Стэнли. Даллас и Каролина проходят дальше, Флорида и Колорадо сравнивают счет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 апреля состоялись матчи 1/8 финала плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" – "Каролина"

1 – 2 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 0-1)

"Каролина" побеждает в серии 4-2

"Флорида" – "Бостон"

7 – 5 (2-1; 1-1; 4-3)

Счет в серии: 3-3

"Миннесота" – "Даллас"

1 – 4 (0-1; 0-2; 1-1)

"Даллас" побеждает в серии 4-2

"Сиелт" – "Колорадо"

1 – 4 (1-1; 0-2; 0-1)

Счет в серии: 3-3

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли
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