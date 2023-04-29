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Кубок Стэнли. Даллас и Каролина проходят дальше, Флорида и Колорадо сравнивают счет
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 28 на 29 апреля состоялись матчи 1/8 финала плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" – "Каролина"
1 – 2 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 0-1)
"Каролина" побеждает в серии 4-2
"Флорида" – "Бостон"
7 – 5 (2-1; 1-1; 4-3)
Счет в серии: 3-3
"Миннесота" – "Даллас"
1 – 4 (0-1; 0-2; 1-1)
"Даллас" побеждает в серии 4-2
"Сиелт" – "Колорадо"
1 – 4 (1-1; 0-2; 0-1)
Счет в серии: 3-3
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