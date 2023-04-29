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Видео-трансляция, Украина играет против Японии на Чемпионате мира U18
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ФХУ
Сегодня, 29 апреля, молодежная сборная Украины по хоккею U18 сыграет свой пятый матч на чемпионате мира 2023.
Украинцы будут бороться против сборной Японии. Наша команда сейчас идет на 5 позиции, имея в своем активе две победы (в овертаймах) и два поражения. На счету Украины 4 очка. Соперники занимают 4 место в группе (2 чистых победы и 2 поражения), имея в активе 6 очков.
Смотреть онлайн матч Украина – Япония:
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