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Сборная Украины U18 по хоккею гарантировала участие Дивизионе ІА на ЧМ 2024
Украина проиграла Японии, но все равно обеспечила для себя место в будущем турнире
Фото: ФХУ
Сборная Украины по хоккею U18 провела последний матч чемпионата мира в дивизионе ІА. Последний матч "сине-желтых" закончился поражением для наших со счетом 2:1 против Японии.
Команда Александра Бобкина сыграла первый период по нулям. Во втором была результативная ничья 1-1. Третий также не отличался результативностью, поэтому команды перешли в овертайм. Здесь Япония оказалась сильнее, одержав победу.
Но это не помешало Украинцам остаться во втором эшелоне. Даже если французы обыграют команду Казахстана, первым не удастся обойти Украину в таблице.
В предыдущем матче наши обыграли Францию 3-2 после серии буллитов.
Благодаря сохранению места во втором эшелоне по хоккею сборная Украины U18 проведет два турнира подряд в дивизионе ІА чемпионата мира.
Чемпионат мира U18. Дивизион ІА
29 апреля.
Япония U18 - Украина U18 2:1
Шайбы: 1:0 - Ф. Судзуки (Ушио, 24:14), 1:1 - Герасименко (менее.), 39:52, 2:1 - Ф. Судзуки (Коива), 62:34
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