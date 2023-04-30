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Кубок Стэнли. Торонто и Эдмонтон проходят в четвертьфинал, Рейнджерс сравнивают счет в серии
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 апреля состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Тампа-Бей" – "Торонто"
1 – 2 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 0-1)
"Торонто" выходит в следующий раунд 4-2.
"Рейнджерс" – "Нью-Джерси"
5 – 2 (1-1; 2-0; 2-1)
Счет в серии: 3-3
"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"
4 – 5 (1-2; 2-2; 1-1)
"Эдмонтон" выходит в следующий раунд 4-2.
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