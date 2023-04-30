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Кубок Стэнли. Торонто и Эдмонтон проходят в четвертьфинал, Рейнджерс сравнивают счет в серии

Хоккей
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Результаты матчей плей-офф

Кубок Стэнли. Торонто и Эдмонтон проходят в четвертьфинал, Рейнджерс сравнивают счет в серии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 29 на 30 апреля состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Тампа-Бей" – "Торонто"

1 – 2 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 0-1)

"Торонто" выходит в следующий раунд 4-2.

"Рейнджерс" – "Нью-Джерси"

5 – 2 (1-1; 2-0; 2-1)

Счет в серии: 3-3

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"

4 – 5 (1-2; 2-2; 1-1)

"Эдмонтон" выходит в следующий раунд 4-2.

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли
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