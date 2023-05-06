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Кубок Стэнли. Каролина побеждает Нью-Джерси и увеличивает отрыв в серии
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 5 на 6 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Нью-Джерси"
6 – 1 (0-0; 4-0; 2-1)
Счет в серии: 2-0
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