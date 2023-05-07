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Кубок Стэнли. Эдмонтон побеждает Вегас и сравнивает счет в серии
Результаты матча плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 мая состоялся матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:
"Вегас" – "Эдмонтон"
1 – 5 (0-4; 0-1; 1-0)
Счет в серии: 1-1
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