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Кубок Стэнли. Эдмонтон побеждает Вегас и сравнивает счет в серии

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матча плей-офф

Кубок Стэнли. Эдмонтон побеждает Вегас и сравнивает счет в серии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 мая состоялся матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Вегас" – "Эдмонтон"

1 – 5 (0-4; 0-1; 1-0)

Счет в серии: 1-1

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В статье: Кубок Стэнли
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