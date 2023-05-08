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IIHF представила дизайн медалей чемпионата мира — 2023

Хоккей
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Награды получились интересными

IIHF представила дизайн медалей чемпионата мира — 2023

IIHF

Новина українською

Международная федерация хоккея на своём официальном сайте представила дизайн медалей чемпионата мира — 2023. Диаметр медали составляет 100 миллиметров, толщина 15 миллиметров, вес — 350 граммов.

"Визуальные эффекты медали отражают движение и атмосферу на хоккейной площадке, не забывая о зрителях, болеющих за команды. Это было особенным дополнением, если учесть, что не так давно спортивные и другие мероприятия приходилось проводить без зрителей.

Зрители являются неотъемлемой частью чемпионата мира по хоккею с шайбой, поэтому медаль призвана отдать дань уважения зрителям и их роли в хоккейном событии", — сказано в статье.

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В статье: iihf
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