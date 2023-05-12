Каролина в овертайме вырвала победу над Нью-Джерси и вышла в финал Восточной конференции

Завершился пятый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором "Каролина Харрикейнз" принимала "Нью-Джерси Дэвилз". Встреча прошла в Роли (США) на стадионе "Пи-Эн-Си-Арена" и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время матча отличились Еспери Котканиеми и Брент Бёрнс. Йеспер Фаст принёс победу своей команде в овертайме.

За "Нью-Джерси" отличились нападающие Доусон Мерсер и Тимо Майер. Российский голкипер "Харрикейнз" Пётр Кочетков не принял участия в игре.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу "Каролины".