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Сборная США обыграла Финляндию на старте чемпионата мира по хоккею
Американцы провели результативный матч
В финском городе Тампере состоялся первый матч в группе А на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Сборная США одержала волевую победу над сборной Финляндии со счётом 4:1.
Первая шайба сборной Финляндии на турнире записана на счёт нападающего швейцарского Теэму Хартикайнена. Во втором периоде США сравняли счёт благодаря шайбе Каттера Готье.
Победу американцам принёс бросок Дрю О'Коннора. Ещё две шайбы гостей забросил Алекс Так.
В следующем туре США сыграет с Венгрией (14 мая), а Финляндии предстоит матч с Германией (13 мая).
Группа А. ЧМ-2023
США - Финляндия 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
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