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Сборная Канады разгромила Латвию в матче группового этапа чемпионата мира

Хоккей
(1 голосов)

Счет оказался неприличным

Сборная Канады разгромила Латвию в матче группового этапа чемпионата мира

Фото: Hockey Canada

Новина українською

На "Арене-Рига" завершился матч группового этапа (Группа B) чемпионата мира по хоккею, в котором Латвия принимала Канаду. Финальная сирена ознаменовала разгромную победу гостевой команды со счётом 6:0.

Шайбами в составе сборной Канады отметились Лоусон Круз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмми Бле, Джо Велено и Джек Макбэйн.

В следующем туре сборная Канады сыграет с командой Словении (14 мая), Латвии предстоит матч со Словакией (13 мая).

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В статье: сборная Латвии по хоккею
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