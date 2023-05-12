Сборная Канады разгромила Латвию в матче группового этапа чемпионата мира

На "Арене-Рига" завершился матч группового этапа (Группа B) чемпионата мира по хоккею, в котором Латвия принимала Канаду. Финальная сирена ознаменовала разгромную победу гостевой команды со счётом 6:0.

Шайбами в составе сборной Канады отметились Лоусон Круз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмми Бле, Джо Велено и Джек Макбэйн.

В следующем туре сборная Канады сыграет с командой Словении (14 мая), Латвии предстоит матч со Словакией (13 мая).