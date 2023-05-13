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Кубок Стэнли. Флорида проходит Торонто, Вегас вырывается вперед в серии с Эдмонтоном
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 мая состоялись матчи второго раунда плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Флорида"↑
2 – 3 после ОТ (0-2; 1-0; 1-0; 0-1)
Счет в серии: 4-1
"Вегас" – "Эдмонтон"
4 – 3 (1-2; 3-0; 0-1)
Счет в серии: 3-2
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