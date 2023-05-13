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Кубок Стэнли. Флорида проходит Торонто, Вегас вырывается вперед в серии с Эдмонтоном

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей плей-офф

Кубок Стэнли. Флорида проходит Торонто, Вегас вырывается вперед в серии с Эдмонтоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 мая состоялись матчи второго раунда плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Флорида"↑

2 – 3 после ОТ (0-2; 1-0; 1-0; 0-1)

Счет в серии: 4-1

"Вегас" – "Эдмонтон"

4 – 3 (1-2; 3-0; 0-1)

Счет в серии: 3-2

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В статье: Кубок Стэнли
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