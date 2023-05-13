Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли: Украинские хоккеисты гибнут, а российские рекламируют свою страну
Совершенно верная позиция
Dan4th Nicholas
Легенда чешского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на пост украинского скелетониста Владислава Гераскевича о гибели на фронте украинского хоккеиста Александра Хмиля.
"Грустные новости. Если мы болеем за наших ребят на чемпионате мира, не забывайте, что турнир может проходить благодаря этим героям. Украинские хоккеисты воюют и гибнут на фронте, а российские рекламируют свою страну, которая убивает и убивает демократическую Украину" – написал он.
Smutná zpráva Když fandíme na MS našim klukům, tak nezapomínejme, že i díky těmto hrdinům může turnaj probíhat. Ukrajinští hokejisté bojují a umírají na frontě, zatímco v @NHLdotcom ruští hokejisté dělají reklamu své zemi, která zabíjí a vraždí na demokratické Ukrajině???????? https://t.co/iFlDx1sXwn— Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 12, 2023
Популярное сейчас
- Ингулец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2023
- Динамо – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.05.2023
- Житель Киева нашел в огороде российскую ракету Х-55. ФОТО
- Сборная Канады разгромила Латвию в матче группового этапа чемпионата мира
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО