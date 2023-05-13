Двукратный обладатель Кубка Стэнли: Украинские хоккеисты гибнут, а российские рекламируют свою страну

Легенда чешского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на пост украинского скелетониста Владислава Гераскевича о гибели на фронте украинского хоккеиста Александра Хмиля.

"Грустные новости. Если мы болеем за наших ребят на чемпионате мира, не забывайте, что турнир может проходить благодаря этим героям. Украинские хоккеисты воюют и гибнут на фронте, а российские рекламируют свою страну, которая убивает и убивает демократическую Украину" – написал он.

Smutná zpráva Když fandíme na MS našim klukům, tak nezapomínejme, že i díky těmto hrdinům může turnaj probíhat. Ukrajinští hokejisté bojují a umírají na frontě, zatímco v @NHLdotcom ruští hokejisté dělají reklamu své zemi, která zabíjí a vraždí na demokratické Ukrajině???????? https://t.co/iFlDx1sXwn — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 12, 2023