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Двукратный обладатель Кубка Стэнли: Украинские хоккеисты гибнут, а российские рекламируют свою страну

Хоккей
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли: Украинские хоккеисты гибнут, а российские рекламируют свою страну

Dan4th Nicholas

UA-Футбол
Новина українською

Легенда чешского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на пост украинского скелетониста Владислава Гераскевича о гибели на фронте украинского хоккеиста Александра Хмиля.

"Грустные новости. Если мы болеем за наших ребят на чемпионате мира, не забывайте, что турнир может проходить благодаря этим героям. Украинские хоккеисты воюют и гибнут на фронте, а российские рекламируют свою страну, которая убивает и убивает демократическую Украину" – написал он.

Результаты матчей Кубка Стэнли

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В статье: Кубок Стэнли Доминик Гашек
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