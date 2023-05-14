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Кубок Стэнли. Сиэтл побеждает Даллас и сравнивает счет в серии

Хоккей
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Впереди решающий матч

Кубок Стэнли. Сиэтл побеждает Даллас и сравнивает счет в серии

NHL

UA-Футбол
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В ночь с 13 на 14 мая состоялся матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Сиэтл" – "Даллас"

6 – 3 (2-1; 2-1; 2-1)

1 период: 1-0 Гурд (08,59); 1-1 Марчмент (09,30); 2-1 Эберли (16,46);

2 период: 3-1 Толванен (01,34); 4-1 Карта (04,24); 4-2 Павелски (05,37);

3 период: 5-2 Беньерс (08,43); 5-3 Кивиранта (08,58); 6-3 Эберли (19,02).

Счет в серии: 3-3

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В статье: Кубок Стэнли
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