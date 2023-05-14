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Чемпионат мира 2023. Франция в овертайме дожала Австрию, Дания победила Венгрию

Хоккей
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Результаты игрового дня

Чемпионат мира 2023. Франция в овертайме дожала Австрию, Дания победила Венгрию

UA-Футбол
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Вчера, 13 мая состоялись матчи очередного тура на чемпионате мира 2023 года по хоккею. Вашему вниманию их результаты:

Франция – Австрия

2 – 1 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 1-0)

Швейцария – Словения

7 – 0 (2-0; 1-0; 4-0)

Норвегия – Казахстан

3 – 4 после Б (2-1; 1-1; 0-1; 0-0; 1-2)

Венгрия – Дания

1 – 3 (0-1; 0-1; 1-1)

Германия – Финляндия

3 – 4 (1-1; 2-2; 0-1)

Словакия – Латвия

2 – 1 (1-0; 0-1; 1-0)

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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