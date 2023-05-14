Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат мира 2023. Франция в овертайме дожала Австрию, Дания победила Венгрию
Результаты игрового дня
Вчера, 13 мая состоялись матчи очередного тура на чемпионате мира 2023 года по хоккею. Вашему вниманию их результаты:
Франция – Австрия
2 – 1 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 1-0)
Швейцария – Словения
7 – 0 (2-0; 1-0; 4-0)
Норвегия – Казахстан
3 – 4 после Б (2-1; 1-1; 0-1; 0-0; 1-2)
Венгрия – Дания
1 – 3 (0-1; 0-1; 1-1)
Германия – Финляндия
3 – 4 (1-1; 2-2; 0-1)
Словакия – Латвия
2 – 1 (1-0; 0-1; 1-0)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Идеальное снотворное
- Накрыло волной. Фоторепортаж с матча Динамо – Черноморец
- Зеленский: Когда мы подойдем к границе с Крымом, Путину нужно будет искать выход
- Кубок Стэнли. Флорида проходит Торонто, Вегас вырывается вперед в серии с Эдмонтоном
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн