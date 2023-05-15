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Коннор Макдэвид стал первым игроком, набравшим 20 очков в нынешнем плей-офф НХЛ
Хоккеист проводит результативный сезон
Состоялся шестой матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором "Эдмонтон Ойлерз" принимал "Вегас Голден Найтс".
На 56-й секунде матча канадский форвард "Ойлерз" Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и сравнял счёт в игре. В активе канадского нападающего теперь восемь голов и 12 результативных передач в нынешнем плей-офф НХЛ. Таким образом, он стал первым игроком, набравшим 20 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Напомним, в 82 матчах регулярного сезона канадский хоккеист забил 64 гола и стал автором 89 результативных передач.
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