Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная США с минимальным счётом обыграла Германию на ЧМ-2023
Американцы сумели дожать соперника
Фото: Team USA Hockey
15 мая состоялся матч чемпионата мира по хоккею, в котором сошлись сборные Германии и США. Победу в этой встрече одержали хоккеисты США со счётом 3:2.
Американцы открыли счёт в первой половине второй двадцатиминутки, Германия по ходу второго периода смогла выйти вперёд. Однако в третьем периоде США вновь вернули себе преимущество, ответив шайбами Шона Фаррелла и Мэтта Коронато.
Для сборной США эта победа стала третьей в трёх матчах на чемпионате мира.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Палкин: У Шахтера нет денег. Нет доходов с Украины. Ноль
- Дитятьев: Во Львове происходит много непонятных вещей
- Стало известно, на какой срок Почеттино подпишет контракт с Челси
- Двукратный обладатель Кубка Стэнли: Украинские хоккеисты гибнут, а российские рекламируют свою страну
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн