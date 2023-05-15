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Сборная США с минимальным счётом обыграла Германию на ЧМ-2023

Хоккей
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Американцы сумели дожать соперника

Сборная США с минимальным счётом обыграла Германию на ЧМ-2023

Фото: Team USA Hockey

Новина українською

15 мая состоялся матч чемпионата мира по хоккею, в котором сошлись сборные Германии и США. Победу в этой встрече одержали хоккеисты США со счётом 3:2.

Американцы открыли счёт в первой половине второй двадцатиминутки, Германия по ходу второго периода смогла выйти вперёд. Однако в третьем периоде США вновь вернули себе преимущество, ответив шайбами Шона Фаррелла и Мэтта Коронато.

Для сборной США эта победа стала третьей в трёх матчах на чемпионате мира.

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Германии по хоккею
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