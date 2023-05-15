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ЧМ-2023. Сборная Канады переиграла Словакию в серии буллитов
Матч не порадовал болельщиков большим количеством голов
Фото: Hockey Canada
15 мая прошёл матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретились сборные Словакии и Канады. Основное время матча и овертайм закончились вничью — 1:1, а в серии буллитов точнее оказались гости.
Счёт в матче открыли канадцы: на восьмой минуте отличился Джейк Нейборс с передачи Джека Макбэйна. Словакия ответила в том же тайме в большинстве. Основное время матча так и закончилось с этим счётом, и команды перенеслись в овертайм, где победитель также не был выявлен. В серии буллитов точнее оказались канадцы.
Сборная Словакии 18 мая сыграет со Швейцарией, а Канада 17 мая с Казахстаном.
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