  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. ЧМ-2023. Сборная Канады переиграла Словакию в серии буллитов
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ-2023. Сборная Канады переиграла Словакию в серии буллитов

Хоккей
(1 голосов)

Матч не порадовал болельщиков большим количеством голов

ЧМ-2023. Сборная Канады переиграла Словакию в серии буллитов

Фото: Hockey Canada

Новина українською

15 мая прошёл матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретились сборные Словакии и Канады. Основное время матча и овертайм закончились вничью — 1:1, а в серии буллитов точнее оказались гости.

Счёт в матче открыли канадцы: на восьмой минуте отличился Джейк Нейборс с передачи Джека Макбэйна. Словакия ответила в том же тайме в большинстве. Основное время матча так и закончилось с этим счётом, и команды перенеслись в овертайм, где победитель также не был выявлен. В серии буллитов точнее оказались канадцы.

Сборная Словакии 18 мая сыграет со Швейцарией, а Канада 17 мая с Казахстаном.

По теме
yellow-arrow
Матчи 1/16 финала турнира в Риме приостановлены
yellow-arrow
Сборная США с минимальным счётом обыграла Германию на ЧМ-2023
yellow-arrow
Коннор Макдэвид стал первым игроком, набравшим 20 очков в нынешнем плей-офф НХЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Канады по хоккею сборная Словакии по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде