Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матчи 1/16 финала турнира в Риме приостановлены
Они будут возобновлены позже
Фото: sport.ru
Оставшаяся часть матчей седьмого игрового дня грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия) отложена из-за дождливой погоды. Игры не возобновятся ранее 23:00.
Из-за дождя были поставлены на паузу следующие матчи:
Лоренцо Музетти – Фрэнсис Тиафо – 5:7, 6:4, 2:1;
Джеффри-Джон Вулф – Александр Зверев – 4:6, 3:3;
Стефанос Циципас – Лоренцо Сонего – 6:3.
Напомним, что действующим чемпионом соревнований в Риме у мужчин является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Популярное сейчас
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Довбик забил 23-й гол в текущем чемпионате. До рекорда Мхитаряна еще два мяча
- Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8
- Сборная США обыграла Финляндию на старте чемпионата мира по хоккею
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО