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Матчи 1/16 финала турнира в Риме приостановлены

Хоккей
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Они будут возобновлены позже

Матчи 1/16 финала турнира в Риме приостановлены

Фото: sport.ru

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Оставшаяся часть матчей седьмого игрового дня грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия) отложена из-за дождливой погоды. Игры не возобновятся ранее 23:00.

Из-за дождя были поставлены на паузу следующие матчи:

Лоренцо Музетти – Фрэнсис Тиафо – 5:7, 6:4, 2:1;
Джеффри-Джон Вулф – Александр Зверев – 4:6, 3:3;
Стефанос Циципас – Лоренцо Сонего – 6:3.

Напомним, что действующим чемпионом соревнований в Риме у мужчин является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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В статье: Рим (Италия)
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