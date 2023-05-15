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ЧМ-2023. Сборная Швеции оказалась сильнее Финляндии в серии буллитов

Хоккей
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Результат очередного матча ЧМ-2023

ЧМ-2023. Сборная Швеции оказалась сильнее Финляндии в серии буллитов

Новина українською

15 мая сборная Финляндии принимала Швецию в матче чемпионата мира-2023. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, а по буллитам точнее оказались хоккеисты Швеции.

Счёт в матче был открыт лишь на 38-й минуте шведами. Юхо Ламмикко точным броском в третьем периоде сравнял счёт и перевел игру в овертайм. По буллитам победу в матче одержала команда Швеции.

Сборная Финляндии в следующем туре сыграет с Францией, а сборная Швеции 18 мая примет Венгрию.

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В статье: сборная Швеции по хоккею
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