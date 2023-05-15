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ЧМ-2023. Сборная Швеции оказалась сильнее Финляндии в серии буллитов
Результат очередного матча ЧМ-2023
15 мая сборная Финляндии принимала Швецию в матче чемпионата мира-2023. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, а по буллитам точнее оказались хоккеисты Швеции.
Счёт в матче был открыт лишь на 38-й минуте шведами. Юхо Ламмикко точным броском в третьем периоде сравнял счёт и перевел игру в овертайм. По буллитам победу в матче одержала команда Швеции.
Сборная Финляндии в следующем туре сыграет с Францией, а сборная Швеции 18 мая примет Венгрию.
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