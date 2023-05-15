ЧМ-2023. Сборная Латвии в овертайме переиграла Чехию

15 мая, на стадионе "Арена-Рига" прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Латвии и Чехии. Победу в матче в овертайме одержали хоккеисты Латвии со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт чешскими хоккеистами. Во втором периоде латыши забросили две шайбы за 1 минуту и вышли вперёд. Счёт за чехов сравнял Доминик Кубалик. В третьем периоде Латвия вновь забросила, а Чехия в очередной раз уровняла счёт в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Оскар Батня.

Латвия впервые победила на ЧМ-2023, а также прервала свою серию из поражений на чемпионатах мира.