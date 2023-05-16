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Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли

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Результат очередного матча соревнований

Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли

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Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором "Даллас Старз" принимал "Сиэтл Кракен". Встреча прошла в Далласе на стадионе "Американ Эйрлайнс-центр" и закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря чему они вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

В 1/2 финала соперником "Далласа" будет "Вегас", который на стадии четвертьфинала оказался сильнее "Эдмонтона". Во втором полуфинале встретятся "Каролина" и "Флорида".

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш", уже покинувший турнир.

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли Даллас Старс
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