Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли
Результат очередного матча соревнований
Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором "Даллас Старз" принимал "Сиэтл Кракен". Встреча прошла в Далласе на стадионе "Американ Эйрлайнс-центр" и закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря чему они вышли в полуфинал Кубка Стэнли.
В 1/2 финала соперником "Далласа" будет "Вегас", который на стадии четвертьфинала оказался сильнее "Эдмонтона". Во втором полуфинале встретятся "Каролина" и "Флорида".
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш", уже покинувший турнир.
Популярное сейчас
- Летчик-штурмовик Лазаренко совершил 300-й боевой вылет, он приблизился к рекорду аса Кожедуба
- Кинжалы, Калибры, баллистика, дроны. Залужный сообщил о безупречном результате работы ПВО
- Чемпионские страдания Шахтера, отвратительный Металлист, Ванат - надежда Динамо
- Чемпионат мира 2023. Франция в овертайме дожала Австрию, Дания победила Венгрию
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО